Serie A, Inter-Lazio 3-1: Inzaghi ko e sorpasso al Milan, la coppia Lu-La trascina Conte in vetta. La classifica (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Inter vince e convince al "Giuseppe Meazza".Missione compiuta per l'Inter di Antonio Conte che centra l'ottavo successo consecutivo a "San Siro", battendo la Lazio di Simone Inzaghi con un rotondo 3 a 1. Una vera e propria impresa per i nerazzurri che superano i biancocelesti, ancora imbattuti quest'anno, centrando il sorpasso al Milan e conquistando così la vetta della classifica. Un successo deciso dalla doppietta di Lukaku e dalla rete di Lautaro, che trascinano Conte al primo posto ad una lunghezza di vantaggio dai rossoneri.

