Scuola: "Presto per parlare di recupero a giugno", dice il ministro Bianchi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - "Le scuole dell'obbligo sono già in presenza, per i più grandi dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, bisogna evitare una terza ondata e bisogna essere molto cauti, ma tutti stiamo lavorando perché la Scuola possa tornare in presenza quanto prima": lo ha detto il neo ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi, in un'intervista al Gr1 Rai. "I nostri ragazzi avranno lacune solo se noi non saremo in grado, tutti assieme, di riporre la Scuola al centro dello sviluppo italiano, su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro, la Scuola è strumento fondamentale per l sviluppo, quindi il problema non è recuperare qualcosa qua e là, ma rimetterla al centro", ha aggiunto Bianchi, 68 anni, economista già rettore dell'Università di Ferrara. "È Presto per ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - "Le scuole dell'obbligo sono già in presenza, per i più grandi dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, bisogna evitare una terza ondata e bisogna essere molto cauti, ma tutti stiamo lavorando perché lapossa tornare in presenza quanto prima": lo ha detto il neoall'Istruzione Patrizio, in un'intervista al Gr1 Rai. "I nostri ragazzi avranno lacune solo se noi non saremo in grado, tutti assieme, di riporre laal centro dello sviluppo italiano, su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro, laè strumento fondamentale per l sviluppo, quindi il problema non è recuperare qualcosa qua e là, ma rimetterla al centro", ha aggiunto, 68 anni, economista già rettore dell'Università di Ferrara. "Èper ...

