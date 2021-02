Sci Fvg, Fedriga: “Dal 19 apertura impianti anche per sciatori amatoriali” (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato l’ordinanza urgente n. 4/2021 con cui apre anche agli sciatori amatoriali, a decorrere dal 19 febbraio e fino al 5 marzo, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici.“Considerato che le misure ultime adottate – spiega Fedriga -a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della Regione in zona gialla, si è ritenuto tuttavia necessario alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, continuare a ridurre al minimo le possibilità di assembramento”.L’ordinanza recepisce le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato l’ordinanza urgente n. 4/2021 con cui apreagli, a decorrere dal 19 febbraio e fino al 5 marzo, glinelle stazioni e nei comprensori sciistici.“Considerato che le misure ultime adottate – spiega-a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire il rientro della Regione in zona gialla, si è ritenuto tuttavia necessario alla luce dei dati epidemiologici che rappresentano una situazione ancora seria, continuare a ridurre al minimo le possibilità di assembramento”.L’ordinanza recepisce le “Linee guida per l’utilizzo deglidi risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli...

Leggi anche Sci, Cts: "Non ci sono condizioni per riaprire impianti" "Considerato che le misure ultime adottate - spiega Fedriga - a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del ...

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato l'ordinanza urgente n. 4/2021 con cui apre anche agli sciatori amatoriali, a decorrere dal 19 febbraio ...

