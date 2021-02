Roma, controlli anti Covid. Sanzionate 40 persone, ma c’è chi non accetta la multa: minacce ai vigili (Di domenica 14 febbraio 2021) La Polizia Locale, nel corso del secondo weekend in zona gialla per la Regione Lazio ha eseguito controlli mirati per la verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle strade di interesse commerciale e ai luoghi tipici della movida, tra cui il Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio e piazza Bologna. Sono state 40 le persone Sanzionate per aver violato le disposizioni anti contagio. Le verifiche e i controlli Nel corso delle verifiche, rafforzate già prima della chiusura dei locali pubblici, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura temporanea di piazza dell’Immacolata e alcune aree di piazza Bologna, a causa del gran numero di persone che rendeva impossibile il rispetto del distanziamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) La Polizia Locale, nel corso del secondo weekend in zona gialla per la Regione Lazio ha eseguitomirati per la verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle strade di interesse commerciale e ai luoghi tipici della movida, tra cui il Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio e piazza Bologna. Sono state 40 leper aver violato le disposizionicontagio. Le verifiche e iNel corso delle verifiche, rafforzate già prima della chiusura dei locali pubblici, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura temporanea di piazza dell’Immacolata e alcune aree di piazza Bologna, a causa del gran numero diche rendeva impossibile il rispetto del distanziamento ...

CorriereCitta : Roma, controlli anti Covid. Sanzionate 40 persone, ma c’è chi non accetta la multa: minacce ai vigili - JunipersV : eh potersi muovere dalle regioni, potrei trovarmi un neurologo a Venezia, un endocrinologo a Roma e un reumatologo… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #14febbraio Controlli anti-assembramenti Metro A La Questura ha previsto solo in caso di effettiva necess… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Misure anti Covid per limitare i rischi della movida. Controlli e chiusure in diverse zone di Roma - manu3110 : @mFantasy Venerdì a Roma c’erano delle siciliane.. quindi mi sa che i controlli sono zero -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Covid, controlli a Napoli: multe ai Baretti e al centro storico

Controlli della Polizia di Stato anche nella zona del centro storico, in particolare piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell'Olio e Calata ...

Controlli dei Carabinieri nel Vesuviano, 2 arresti e 5 denunce

A San Giuseppe Vesuviano, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito numerosi controlli nei ...cittadino extracomunitario è stato controllato e sottoposto a perquisizione sul posto in via Roma. ...

Roma, controlli antidegrado a Piazza Vittorio: sei multati Il Messaggero Controlli dei Carabinieri nel Vesuviano, 2 arresti e 5 denunce

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio disposto dal ...

La Roma è infallibile con le piccole: tris all'Udinese e terzo posto

La Roma dimentica il ko con la Juventus e si vendica riprendendosi il terzo posto in classifica, approfittando del successo del Napoli sui ...

della Polizia di Stato anche nella zona del centro storico, in particolare piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell'Olio e Calata ...A San Giuseppe Vesuviano, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito numerosinei ...cittadino extracomunitario è stato controllato e sottoposto a perquisizione sul posto in via. ...I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio disposto dal ...La Roma dimentica il ko con la Juventus e si vendica riprendendosi il terzo posto in classifica, approfittando del successo del Napoli sui ...