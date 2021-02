Riforma pensioni 2021 | ultim’ora | Orlando incontra oggi CGIL | CISL e UIL | i temi

(Di domenica 14 febbraio 2021) Le ultime novità sullanon possono che ruotare intorno al neo ministro Andrea, PD, notizia dell’ultima ora é quella che vede la convocazione delle parti sociali giàin video conferenza. Vi é una grande attesa, inutile negarlo, tra i lavoratori che sperano di cogliere le intenzioni del nuovo Governo, molti sperano ancora nella quota 41, altri confidano venga prorogata quota 100, altri ancora che si punti alla valorizzazione del lavoro di cura delle donne, vi é poi chi punta ad una flessibilità per tutti dai 63 anni. Insomma ‘carne sul fuoco’ ve n’é davvero molta, Andreanon avrà certo un compito facile, ma potrebbe, dicono molti, essere la persona giusta per ascoltare ed apreire un dialogo costruttivo con le parti sociali....

... bisogna riscrivere il Recovery plan, decidere come procedere con: la riforma fiscale, la riforma delle pensioni, la riforma della giustizia e quella della pubblica amministrazione. Cartelle fiscali: ... al Lavoro, per nome e per conto del Pd, dovrà affrontare la gestione della cassa integrazione, la riforma degli ammortizzatori sociali, la ristrutturazione delle pensioni, la rivisitazione del ...