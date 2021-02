Ricciardi chiede "un lockdown totale" e il Cts boccia la riapertura degli impianti di sci (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - La curva epidemica in Italia preoccupa gli esperti. A dimostrarlo, l'uscita del consigliere scientifico del ministro della Salute Speranza, Walter Ricciardi che propone un immediato lockdown ‘intenso e limitato nel tempo'. Una richiesta che, assicura, rivolgerà ufficialmente al confermato ministro Speranza. “Il lockdown totale – spiega Ricciardi – può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50 per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano. Funziona – ha concluso – solo se si perseguono queste tre cose insieme”. Analoga preoccupazione viene manifestata dal Comitato tecnico scientifico, secondo il quale, con la presenza delle varianti del covid, non ci sono le condizioni per riaprire gi impianti di sci. "Allo ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - La curva epidemica in Italia preoccupa gli esperti. A dimostrarlo, l'uscita del consigliere scientifico del ministro della Salute Speranza, Walterche propone un immediato‘intenso e limitato nel tempo'. Una richiesta che, assicura, rivolgerà ufficialmente al confermato ministro Speranza. “Il– spiega– può funzionare solo se accompagnato da una ripresa dei test e del tracciamento quando i casi saranno meno di 50 per 100 mila e da una vaccinazione a tutto spiano. Funziona – ha concluso – solo se si perseguono queste tre cose insieme”. Analoga preoccupazione viene manifestata dal Comitato tecnico scientifico, secondo il quale, con la presenza delle varianti del covid, non ci sono le condizioni per riaprire gidi sci. "Allo ...

