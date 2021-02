Renzi attacca Conte | “Non è il leader dei riformisti Draghi un’occasione per la sinistra”

(Di domenica 14 febbraio 2021) In una lettera al quotidiano La Stampa, Matteoha parlato del nuovo Governo, definendolo “per la”, e non lesinando attacchi all’ex premier Giuseppe. “Ladi oggi – scrive– ha incoronatonon con una consultazione tra i militanti, ma definendolo sui media ‘il più popolare’, trasferendo la legittimazione dai gazebo ai sondaggi. E poco importa se quel– Giuseppe– sia stato ilche ha firmato i decreti Salvini sull’immigrazione, che ha affermato il Sovranismo davanti all’Assemblea Generale dell’Onu, che si è posto in scia di Trump alla Casa Bianca, che si è detto populista davanti alla scuola di formazione dei giovani della ...

In cui fa esplicitamente il nome di Renzi: 'Invece di lavorare per isolare la destra sovranista, favorendo una rottura con essa delle componenti moderate di Forza Italia, attacca il Pd. Il governo Draghi, secondo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rappresenta una "occasione per la sinistra". Sui social circola una battuta. Anzi non è una battuta: è una classifica. Mette in fila la lista dei presidenti del consiglio per durata del mandato. La top ten si chiude con Matteo Renzi, che a Palazzo