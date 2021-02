Previsioni meteo del 15 Febbraio 2021: bel tempo ma temperature sotto zero (Di domenica 14 febbraio 2021) Il meteo del 15 Febbraio 2021 prevede un nuovo aumento delle temperature e una giornata di tempo stabile e soleggiato in tutta Italia: un assaggio di primavera. Dopo aver superato un gelido San Valentino l’Italia potrà godersi un 15 Febbraio di sole praticamente in tutta la penisola. Le nubi che nelle ore di San Valentino avevano portato al Sud L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildel 15prevede un nuovo aumento dellee una giornata distabile e soleggiato in tutta Italia: un assaggio di primavera. Dopo aver superato un gelido San Valentino l’Italia potrà godersi un 15di sole praticamente in tutta la penisola. Le nubi che nelle ore di San Valentino avevano portato al Sud L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

