Maltempo, neve e gelo in quasi tutta Italia: oltre mille interventi dei vigili del fuoco (Di domenica 14 febbraio 2021) Temperature polari in Alto Adige, Trentino e Veneto. Ma anche il Centro-Sud è investito dall'ondata di freddo portata da Burian: strade ghiacciate a Roma, termometro sotto lo zero anche in Sardegna e spiagge imbiancate in Salento Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 febbraio 2021) Temperature polari in Alto Adige, Trentino e Veneto. Ma anche il Centro-Sud è investito dall'ondata di freddo portata da Burian: strade ghiacciate a Roma, termometro sotto lo zero anche in Sardegna e spiagge imbiancate in Salento

TgrBasilicata : #maltempo La neve in #Basilicata non crea al momento particolari disagi ma sa regalare scenari di grande suggestion… - DPCgov : ??? Neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud. ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #13febbraio, in… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro domani, #14febbraio, in 6 regioni. ????? Ancora neve a bassa quota e venti forti al Cent… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: #Maltempo, nelle ultime 24 ore 1.100 interventi svolti dai #vigilidelfuoco per contrastare i danni causati da neve, piogg… - SkyTG24 : Maltempo, neve e gelo in quasi tutta Italia: oltre mille interventi dei vigili del fuoco -