LIVE Biathlon, Inseguimento donne Mondiali in DIRETTA. Eckhoff: doppio oro, Wierer non sbaglia ma è quarta, crolla Vittozzi (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’Inseguimento FEMMINILE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali AGGIORNATO 16.09. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a martedì per le prossime gare iridate e buon pomeriggio 16.08: Bene soprattutto sugli sci Carrara, malissimo Vittozzi che partiva quinta ed ha perso 43 posizioni, uscendo subito di scena con 4 errori nel primo poligono. Quanti pasticci al tiro per l’azzurra che non riesce a trovare continuità di rendimento 16.06: Il podio di oggi dunque vede ancora Eckhoff sul gradino più alto, seconda piazza per la austriaca Hauser, terzo posto per la francese Chevalier. Quarto posto di altissimo spessore per Wierer, perfetta al poligono e in grande crescita anche sugli sci. Un po’ di rammarico per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’FEMMINILE IL MEDAGLIERE DEIAGGIORNATO 16.09. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a martedì per le prossime gare iridate e buon pomeriggio 16.08: Bene soprattutto sugli sci Carrara, malissimoche partiva quinta ed ha perso 43 posizioni, uscendo subito di scena con 4 errori nel primo poligono. Quanti pasticci al tiro per l’azzurra che non riesce a trovare continuità di rendimento 16.06: Il podio di oggi dunque vede ancorasul gradino più alto, seconda piazza per la austriaca Hauser, terzo posto per la francese Chevalier. Quarto posto di altissimo spessore per, perfetta al poligono e in grande crescita anche sugli sci. Un po’ di rammarico per ...

