Laura Perselli morta strangolata: si complica la posizione di Benno Neumair (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua a non parlare Benno Neumair, che si trova in carcere ormai da oltre due settimane. A un mese e dieci giorni dalla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli dalla loro casa di Bolzano, arrivano le prime certezze relative al giorno in cui i due scompaiono nel nulla. Il corpo di Laura, come si dice spesso in questi casi, ha parlato. Grazie l'esame autoptico si è capito che la donna è stata uccisa tramite strangolamento. Non un incidente mentre si passeggiava come qualcuno ha cercato di proporre cime pista utile da fare seguire a chi indaga. Laura è stata uccisa e probabilmente la stessa sorte ha subito suo marito, ma purtroppo il corpo di Peter non è ancora stato ritrovato e non si possono trarre conclusioni in merito. Ma sembra essere certa la ricostruzione ...

