Impeachment Trump, la reazione di Biden: "Democrazia è fragile" (Di domenica 14 febbraio 2021) Nella giornata di ieri Trump è stato assolto dal processo di Impeachment. Andiamo a vedere la reazione del presidente Joe Biden in seguito all'assoluzione. Subito dopo l'assoluzione di Donald Trump nel processo per l'Impeachment, è arrivata la realizione di Joe Biden. Il presidente democratico non è soddisfatto per l'esito del processo ricordando che anche chi L'articolo proviene da Inews.it.

