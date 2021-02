Il virologo Pregliasco sugli effetti delle varianti | ' Va in crisi il sistema dei colori | studiamo nuovi parametri'

globalistIT : - a_agabito : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - GcColombo : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - Mania48Mania53 : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - mlpedo1 : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Pregliasco

Il Messaggero

Secondo il professor Fabriziodell'Università Statale di Milano 'il sistema dei colori delle Regioni ora rischia di essere messo in crisi dalla variante inglese visto che ha una ...'Con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori, dovremo rivedere i parametri'. Lo dice in una intervista al Messaggero , ilFabriziospiegando che 'le varianti aumentano la velocità di trasmissione mentre va scemando l'effetto delle limitazioni imposte durante le festività'. L'esperto sottolinea che ...Il sistema dei colori delle Regioni «ora rischia di essere messo in crisi dalla variante inglese visto che ha una velocità di trasmissione differente, più alta. Potrebbe ...Il professore dell'Università Statale di Milano: "Il sistema italiano dei colori sta tenendo in modo soddisfacente, è l'effetto delle limitazioni che sta andando a scemare" ...