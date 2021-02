Il governo ambientalista che vuole Draghi deve partire dalla sentenza sul siderurgico di Taranto Tar Lecce: spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento entro due mesi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, nella prima riunione del Consiglio dei ministri ieri, ha detto che tipo di governo vuole attuare. Ha usato una parola, fra le altre: ambientalista. Proprio in quei minuti arrivava la sentenza del tribunale amministrativo regionale-sezione di Lecce: l’area a caldo del siderurgico di Taranto deve essere spenta entro 60 giorni. Senza attuare operazioni tecniche tali da rivelarsi dilatorie. Spegnere e basta, secondo un’ordinanza del sindaco tarantino risalente ad un anno fa. I pericoli per la salute delle persone sono all’origine del provvedimento del tribunale amministrativo regionale pugliese. Arcelor Mittal ha annunciato immediato ricorso al Consiglio di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, nella prima riunione del Consiglio dei ministri ieri, ha detto che tipo diattuare. Ha usato una parola, fra le altre:. Proprio in quei minuti arrivava ladel tribunale amministrativo regionale-sezione di: l’deldiessere spenta60 giorni. Senza attuare operazioni tecniche tali da rivelarsi dilatorie. Spegnere e basta, secondo un’ordinanza del sindaco tarantino risalente ad un anno fa. I pericoli per la salutee persone sono all’origine del provvedimento del tribunale amministrativo regionale pugliese. Arcelor Mittal ha annunciato immediato ricorso al Consiglio di ...

