Governo, ultime notizie. M5s, rivolta tra i senatori: in 20 pronti a non votare la fiducia a Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) Governo Draghi, le ultime notizie di oggi Governo NEWS – Ieri, sabato 13 febbraio, è stato il giorno del giuramento del nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. L'esecutivo ha giurato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa è la lista dei ministri (qui la lista completa). La prossima settimana, probabilmente martedì, è previsto il voto di fiducia alla Camera e al Senato. Poi l'esecutivo presieduto da Mario Draghi inizierà ad operare e a prendere i primi provvedimenti. Intanto non si placano le polemiche nel M5S per la nascita del Governo Draghi, anzi. La squadra del nuovo premier e la mancata unione tra il Mise e l'Ambiente per il nuovo ministero per la Transizione ...

