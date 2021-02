Garanzini | Chiellini ha aperto l’alettone come ai tempi in cui la Var era di là da venire

(Di domenica 14 febbraio 2021) La sconfitta della Juventus contro il Napoli è da ascrivere sicuramente ai meriti della squadra di Gattuso, che, ridotta ai minimi termini, ha mostrato capacità di soffrire soprattutto nell’inedita coppia di titolari centrali, scrive Gigisu La Stampa. Ma i demeriti della Juventus sono i principali responsabili del ko. “E se i meriti di un Napoli pur ai minimi termini sono innegabili, dalla capacità di soffrire all’inedita coppia centrale, assai più rassicurante di quella titolare, dalle prodezze del portiere ripescato a un minuto dal via al coraggio/incoscienza di Insigne dal dischetto, sono innanzitutto i demeriti della Juve a spiegare la sconfitta. Un primo tempo regalato, un approccio morbido che ha dato fiducia agli avversari”. In particolare,punta il dito su, responsabile del rigore realizzato da ...

