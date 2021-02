Economia internazionale | ecco una lista di date importanti della settimana

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’Ansa in una breve analisi ha elencato i principali temi diglobale e politica che inquadreranno anche mercati e investitori. L’Italia si affaccia con il nuovo governo Draghi e la nuova squadra di Ministri ad appuntamenti molto. “La crisi economica globale e i piani per stimolare la crescita sono i principali temi al centro dell’attenzione” ricorda l’agenzia. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti i riflettori sono puntati sull’andamento dei contagi e la diffusione delle varianti del coronavirus, quelle che possono portare ad alcune modifiche delle prospettive positive sulle vaccinazioni anche se ricercatori e tecnici non hanno finora scritto quadri troppo allarmistici, alcune varianti del nuovo coronavirus erano attese e qualche vaccino riesce a coprirle in efficacia. Eurogruppo ed Ecofin il 15 febbraio: la prima uscita ...

Date e appuntamenti importanti di economia internazionale e anche italiana. Saranno giorni importanti per il nuovo governo Draghi e il Mef.
Il popolo cinese ha due strumenti che non sembrano comuni in Occidente: la memoria del proprio passato e la capacità di immaginare il futuro ...