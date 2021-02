Draghi ai ministri: 'Mettiamo il Paese in sicurezza'. Nodi pandemia e lavoro (Di domenica 14 febbraio 2021) Passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Mario Draghi dopo il giuramento al Quirinale dei nuovi ministri. Il neo presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di mettere in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 febbraio 2021) Passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Mariodopo il giuramento al Quirinale dei nuovi. Il neo presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di mettere in ...

matteorenzi : Una squadra di alto livello, con alcuni ingressi di straordinario valore. Buon lavoro al Presidente Draghi e ai suo… - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - scibainu : @SCostarelli Mario Draghi è soprattutto colui che inspiegabilmente abbiamo tenuto fuori dai giochi, come alcuni dei… - Marco_chp1 : RT @ImolaOggi: Benvenuti nel Conte ter. Governo Draghi: i nomi dei 'nuovi' ministri Se siete in piedi, sedetevi! -