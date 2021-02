Dolci di carnevale: i classici da nord a sud Italia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il carnevale è senza dubbio una festa per tutti la più allegra e colorata dell’anno, che grazie ai suoi Dolci diventa anche il momento più goloso e atteso per poter assaporare le prelibatezze del periodo. Per la maggior parte nei ricettari da nord a sud Italia, i Dolci tipici di carnevale sono fritti. Ogni regione ha le sue varianti, di solito chiamate con nomi dialettali e che in alcuni casi differiscono di pochissimo. Simbolo dei Dolci del carnevale di tutta Italia, sono le “Chiacchiere” chiamate con nomi differenti a seconda delle città e regioni. In effetti la loro origine non è poi così chiara. Secondo alcuni risalirebbe all’antica Roma. Infatti per accompagnare il rito de i Saturnali, festività che corrisponde al nostro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilè senza dubbio una festa per tutti la più allegra e colorata dell’anno, che grazie ai suoidiventa anche il momento più goloso e atteso per poter assaporare le prelibatezze del periodo. Per la maggior parte nei ricettari daa sud, itipici disono fritti. Ogni regione ha le sue varianti, di solito chiamate con nomi dialettali e che in alcuni casi differiscono di pochissimo. Simbolo deideldi tutta, sono le “Chiacchiere” chiamate con nomi differenti a seconda delle città e regioni. In effetti la loro origine non è poi così chiara. Secondo alcuni risalirebbe all’antica Roma. Infatti per accompagnare il rito de i Saturnali, festività che corrisponde al nostro ...

