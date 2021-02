Daydreamer, anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021: Can geloso di Yigit (Di domenica 14 febbraio 2021) Daydreamer trame dal 15 al 19 febbraio 2021 con uno scacco matto che non piacerà sicuramente ai fan della soap turca. Pronti a scoprire tutto quello che sta per accadere? La gelosia di Can Le puntate di Daydreamer di questa settimana saranno ricche di novità e colpi di scena imprevisti. Secondo gli spoiler dal 15 al 19 febbraio la tensione tra Can e Sanem salirà alle stelle. Facendo un piccolo passo indietro, si ricorda che il fotografo è infastidito dalle attenzioni che l'editore Yigit riserva a Sanem. La ragazza ha informato il fidanzato di una proposta per la pubblicazione del suo libro negli Stati Uniti, ma Can non ha dato a questa notizia il giusto peso sentendosi autorizzato a cambiare discorso. Un atteggiamento che ha demolito la ragazza che si vede ora tra due fuochi. Le ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 febbraio 2021)trame dal 15 al 19con uno scacco matto che non piacerà sicuramente ai fan della soap turca. Pronti a scoprire tutto quello che sta per accadere? La gelosia di Can Le puntate didi questa settimana saranno ricche di novità e colpi di scena imprevisti. Secondo gli spoiler dal 15 al 19la tensione tra Can e Sanem salirà alle stelle. Facendo un piccolo passo indietro, si ricorda che il fotografo è infastidito dalle attenzioni che l'editoreriserva a Sanem. La ragazza ha informato il fidanzato di una proposta per la pubblicazione del suo libro negli Stati Uniti, ma Can non ha dato a questa notizia il giusto peso sentendosi autorizzato a cambiare discorso. Un atteggiamento che ha demolito la ragazza che si vede ora tra due fuochi. Le ...

Nuovi problemi per Can e Sanem, causati da una dedica scritta da Yigit per la copywriter. I sospetti del fotografo nei confronti del fratello di Polen crescono di giorno in giorno.

Daydreamer anticipazioni: LEYLA e EMRE cambiano ancora lavoro, ecco perché!

Daydreamer - Le Ali del Sogno, news: Emre e Leyla si licenziano dai loro lavori Se ci avete seguito in precedenza nei nostri post dedicati alle anticipazioni , sapete già che Emre, un anno dopo la ...

Nelle puntate di questa settimana i fan hanno assistito al ricongiungimento tra Sanem e Can. Grazie al successo riscontrato dalla serie il protagonista Can Yaman (Can Divit nella Soap) è diventato una ...

