Crotone, Ounas: “Classifica corta, continuiamo a credere alla salvezza” (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è bastata la prima rete di Adam Ounas a salvare il Crotone da una nuova sconfitta. La squadra calabrese cade in casa contro il Sassuolo e resta ultima in Classifica.caption id="attachment 1089361" align="alignnone" width="1451" Ounas (Instagram Crotone)/captionLE PAROLE DI OunasLo stesso Ounas commenta la prova della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato bene. Loro hanno segnato e noi abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare di più per andare avanti e salvarci. Ci crediamo, la Classifica è molto stretta. Cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo. Darò comunque il massimo in ogni caso. Il Sassuolo è una bella squadra, ma dobbiamo fare di più. Sono qui per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è bastata la prima rete di Adama salvare ilda una nuova sconfitta. La squadra calabrese cade in casa contro il Sassuolo e resta ultima in.caption id="attachment 1089361" align="alignnone" width="1451"(Instagram)/captionLE PAROLE DILo stessocommenta la prova della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato bene. Loro hanno segnato e noi abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare di più per andare avanti e salvarci. Ci crediamo, laè molto stretta. Cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo. Darò comunque il massimo in ogni caso. Il Sassuolo è una bella squadra, ma dobbiamo fare di più. Sono qui per ...

