“Ciao papà”. Vittima di un malore improvviso, l’imprenditore lascia 3 figli (Di domenica 14 febbraio 2021) Una tragedia che lascia sgomenti quella di Francesco Manuedda, morto a 44 anni. Decine in messaggi sui social per ricordarlo. Francesco Manuedda era rimasto Vittima di un malore qualche giorno fa nella sua abitazione di Porcia. L’uomo era stato prima trasferito in ospedale a Pordenone e poi d’urgenza a Udine, dove giovedì era stata dichiarata la morte cerebrale. Venerdì è stato constatato il decesso. La notizia della sua scomparsa si è diffusa immediatamente. Francesco Manuedda, scrive il Gazzettino, lascia la moglie Michela Benigno, co-titolare della pasticceria La Delizia di Porcia e tre figli di 15, 12 e 4 anni. Francesco Manuedda era titolare della falegnameria che era stata del padre, sempre a Porcia. Al momento del malore si trovava in casa con i figli. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Una tragedia chesgomenti quella di Francesco Manuedda, morto a 44 anni. Decine in messaggi sui social per ricordarlo. Francesco Manuedda era rimastodi unqualche giorno fa nella sua abitazione di Porcia. L’uomo era stato prima trasferito in ospedale a Pordenone e poi d’urgenza a Udine, dove giovedì era stata dichiarata la morte cerebrale. Venerdì è stato constatato il decesso. La notizia della sua scomparsa si è diffusa immediatamente. Francesco Manuedda, scrive il Gazzettino,la moglie Michela Benigno, co-titolare della pasticceria La Delizia di Porcia e tredi 15, 12 e 4 anni. Francesco Manuedda era titolare della falegnameria che era stata del padre, sempre a Porcia. Al momento delsi trovava in casa con i. A ...

GrandeFratello : 'Ciao bambina adorata'... il papà di Stefania ricorda alla sua bambina quanto sia speciale. Un messaggio meraviglio… - solettistefania : Ciao papà oggi sono due mesi senza di te ....mi manchi tanto oggi in modo particolare Aiutami a trovare la serenità - Ciccio18215305 : @carolinadimarz1. Ciao amore mio. Papà. - Claudoc3 : RT @christophersq76: Da oggi ho un angelo in più che mi proteggerà, guardandomi dal cielo.. Ciao mamma, ti ho amato ti amo e ti amerò per s… - rodolfocorrenti : RT @christophersq76: Da oggi ho un angelo in più che mi proteggerà, guardandomi dal cielo.. Ciao mamma, ti ho amato ti amo e ti amerò per s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao papà Conte e l'uscita tra gli applausi. "Ma il mio impegno continua"

... mima un bacio con la mano sulla mascherina bianca, quindi sventola gli indici come per dire "ciao". Papà di Niccolò". Il futuro politico è tutto da scrivere. Luigi Di Maio si è ripreso quel ministero ...

STEFANO DE MARTINO/ Un grave lutto ha investito la sua famiglia (Ciao maschio)

C'è anche Stefano De Martino , tra gli ospiti della prima puntata di Ciao maschio , il talk show dedicato all'universo maschile in onda oggi in seconda serata su Rai1. ...la reazione di mamma e papà ...

L’uscita di Conte tra gli applausi. «Ma il mio impegno continua» Corriere della Sera ... mima un bacio con la mano sulla mascherina bianca, quindi sventola gli indici come per dire "".di Niccolò". Il futuro politico è tutto da scrivere. Luigi Di Maio si è ripreso quel ministero ...C'è anche Stefano De Martino , tra gli ospiti della prima puntata dimaschio , il talk show dedicato all'universo maschile in onda oggi in seconda serata su Rai1. ...la reazione di mamma e...