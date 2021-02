Can Yaman corre da Diletta Leotta a La Spezia? (Di domenica 14 febbraio 2021) Can Yaman posta una storia su Instagram mentre è al volante della sua auto e sta correndo… dove, domandano i fan? Forse a La Spezia per raggiungere la sua Diletta impegnata per la partita Spezia -Milan? Anche l’indizio che lascia sulla storia parlerebbe chiaro: “Buon San Valentino” scrive. A chi? Alle fan? O alla conduttrice di Dazn? Non solo questa storia, che lascia la conclusione ai follower senza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) Canposta una storia su Instagram mentre è al volante della sua auto e stando… dove, domandano i fan? Forse a Laper raggiungere la suaimpegnata per la partita-Milan? Anche l’indizio che lascia sulla storia parlerebbe chiaro: “Buon San Valentino” scrive. A chi? Alle fan? O alla conduttrice di Dazn? Non solo questa storia, che lascia la conclusione ai follower senza Articolo completo: dal blog SoloDonna

