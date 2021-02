Berlusconi: «Il no di Giorgia Meloni a Draghi non mette in discussione l’unità del centrodestra» (Di domenica 14 febbraio 2021) «Le scelte di Giorgia Meloni non mettono in discussione in alcun modo le ragioni dell’alleanza di centrodestra, che si presenterà unita agli elettori a partire dalle prossime Amministrative». Così Silvio Berlusconi sul no della Meloni al governo Draghi. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il Cav smentisce così in un colpo solo gufi e profeti di sventura sul futuro del centrodestra. Berlusconi: “Sono soddisfatto del governo Draghi” Silvio Berlusconi si dice soddisfatto del nuovo Governo Draghi “Usciamo dalla crisi esattamente come noi avevamo chiesto prima di tutti gli altri. Con un governo di alto profilo che unisce il Paese in un momento di emergenza”. Il leader di Forza ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 febbraio 2021) «Le scelte dinon mettono inin alcun modo le ragioni dell’alleanza di, che si presenterà unita agli elettori a partire dalle prossime Amministrative». Così Silviosul no dellaal governo. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il Cav smentisce così in un colpo solo gufi e profeti di sventura sul futuro del: “Sono soddisfatto del governo” Silviosi dice soddisfatto del nuovo Governo“Usciamo dalla crisi esattamente come noi avevamo chiesto prima di tutti gli altri. Con un governo di alto profilo che unisce il Paese in un momento di emergenza”. Il leader di Forza ...

