Australian Open 2021, risultati 14 febbraio tabellone maschile: sorpresa Aslan Karatsev, sfiderà Grigor Dimitrov

Si è aperto il quarto turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open di tennis: oggi, domenica 14 febbraio, si sono giocati i primi quattro ottavi di finale, mentre i restanti quattro si disputeranno domani. Oggi sono scesi in campo gli atleti della parte alta del main draw. Il numero 1 del seeding e del mondo, il serbo Novak Djokovic, spazzando via i dubbi circa la sua condizione fisica, regola in quattro set, con il punteggio di 7-6 4-6 6-1 6-4 la testa di serie numero 14, il canadese Milos Raonic. Ai quarti affronterà la testa di serie numero 6, il teutonico Alexander Zverev, il quale liquida in tre partite il serbo Dusan Lajovic, numero 23, con lo score di 6-4 7-6 6-3. La grande sorpresa di giornata è la sconfitta del numero 3 del seeding, l'austriaco Dominic ...

