Australian Open 2021, Matteo Berrettini e il tabù Stefanos Tsitsipas: match difficile e fisico non al meglio (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà una partita difficile. Avrà queste caratteristiche l'ultimo match di domani della Rod Laver Arena a Melbourne (Australia) tra Matteo Berrettini (testa di serie n.9) e Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.6). Nell'incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2021 i due tennisti si giocheranno l'accesso ai quarti e le motivazioni non mancheranno. Matteo viene dalle ottime partite disputate in ATP Cup, fondamentali per consentire all'Italia di raggiungere la Finale (sconfitta contro la Russia) e mettere insieme punti nella classifica mondiale che male non fanno. Da questo punto di vista, nello Slam Australiano, ci sono state delle conferme e, senza esprimere un tennis scintillante ...

