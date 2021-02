Amici | lite in studio tra Zerbi e Pettinelli

defnidaf : RT @Pierpaolis1: 19 gennaio Pierpaolo disse a Dayane:” 'Sei superficiale, tu hai provato a farti la storia e non ci sei riuscita'. Ora… - Pierpaolis1 : 19 gennaio Pierpaolo disse a Dayane:” 'Sei superficiale, tu hai provato a farti la storia e non ci sei riuscita'… - ahoy_mat : Menomale che tra 20 minuti inizia amici con le mie ame, il trash, i drama amorosi e la lite Cucca Cele - Giuls54121503 : RT @calzonaslover: Stefania che dopo la lite con Gloria va a scusarsi con Dayane perché ha dovuto assistere alla lite e perché le cose impo… - GocciaNel : RT @calzonaslover: Stefania che dopo la lite con Gloria va a scusarsi con Dayane perché ha dovuto assistere alla lite e perché le cose impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici lite

Prima la rottura in diretta sul palco di Sanremo 2020 con Bugo , unadi cui si è parlato per ... originariamente, hanno visto rompersi i loro rapporti proprio sul palco di Sanremo la scorsa ...Sono ancora in contatto con Nela, Tempestilli, Carboni, veri". Dopo il ritiro, le esperienze ... Non mi è piaciuta neppure latra Antonio Conte e quelli della Juve, in Coppa Italia. Vorrei ...E, poichè Arisa e Anna Pettinelli si sono coalizzate, Zerbi ha commentato così: “Allora, io oggi con tutte e due non ce la posso fare, oggi faccio veramente fatica” Rudy Zerbi offende Anna Pettinelli ...Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Cossato e Valle Mosso sono dovuti intervenire a Quaregna Cerreto, dove erano state segnalate delle persone per strada che stavano litigando tra lo ...