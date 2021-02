10 film d' avventura tra ghiaccio e neve semplicemente perfetti

Leggi su gqitalia

(Di domenica 14 febbraio 2021) Aspettando il vento gelido del Nord, diamo un'occhiata ad alcuni deiche meglio hanno utilizzato le tempeste dicome sfondo, principale punto della trama, antagonista meteorologico o , in uno o due casi, come intero ecosistema narrativo. Quindi infilati i guanti più caldi che hai e abbottonati per bene: ecco i migliorinella tormenta didi tutti i tempi 10. Shining Per unsu una famiglia “ibernata” in un hotel per tutto l'inverno, in Shining c'è sorprendentemente pocavera fino alla scena madre in cui Jack Torrance insegue suo figlio Danny nel labirinto di siepi imbiancato. Questa spolverata di bianco basta a far guadagnare aluna menzione d'onore al numero dieci della classifica. Mitico anche il congelamento di Jack Nicholson - che ...