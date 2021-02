‘Uomini e Donne’, la scelta di Davide Donadei è piaciuta al pubblico? Ecco cosa dicono i dati d’ascolto (Di sabato 13 febbraio 2021) Ottimi dati d’ascolto anche questa settimana per Uomini e Donne. La puntata più vista è stata quella di mercoledì con la scelta di Davide Donadei ricaduta su Chiara Rabbi: 3.511.000 spettatori pari al 24.5%. Un risultato nettamente migliore rispetto a quello totalizzato dalla scelta di Jessica Antonini, che aveva ottenuto il 21.86% di share con 2.809.000 spettatori. Anche confrontandolo con le scelte dello scorso anno, il dato relativo alla puntata di mercoledì si conferma essere superiore. Quella di Giovanna Abate aveva tenuto incollati 3.295.000 spettatori col 23,6%. Quelle di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, invece, avevano ottenuto il 20,01% con 2.690.000 spettatori. Giulio Raselli e Giulia D’Urso avevano invece fatto registrare il 23,58% di share con 3.242.000 telespettatori. La ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ottimianche questa settimana per Uomini e Donne. La puntata più vista è stata quella di mercoledì con ladiricaduta su Chiara Rabbi: 3.511.000 spettatori pari al 24.5%. Un risultato nettamente migliore rispetto a quello totalizzato dalladi Jessica Antonini, che aveva ottenuto il 21.86% di share con 2.809.000 spettatori. Anche confrontandolo con le scelte dello scorso anno, il dato relativo alla puntata di mercoledì si conferma essere superiore. Quella di Giovanna Abate aveva tenuto incollati 3.295.000 spettatori col 23,6%. Quelle di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, invece, avevano ottenuto il 20,01% con 2.690.000 spettatori. Giulio Raselli e Giulia D’Urso avevano invece fatto registrare il 23,58% di share con 3.242.000 telespettatori. La ...

elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - TNannicini : Buon lavoro al #GovernoDraghi! E piccola proposta per il mio partito. Visto che il PD è l’unico con tutti ministri… - Linkiesta : Con i nuovi ministri Draghi dà una svolta pro crescita al governo. Ha messo uomini e donne nuovi nei ministeri chia… - DarkLadyMouse : @DeVerdinis @Luisafrasca Chiaramente 'quote rosa' non significa 'chiappo su quello che capita' ma imporre pari oppo… - GiuseppeFini_ : Quando scrivi qualcosa sui diritti delle donne, c'è sempre qualche omuncolo che si indigna perché 'non si parla mai… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it