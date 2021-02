Torino, Sirigu: «C’è frustrazione. Bisogna essere realisti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Genoa ai microfoni del canale ufficiale granata: le sue parole Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Genoa ai microfoni del canale ufficiale granata. PRESTAZIONE – «Credo che oggi un po’ di frustrazione c’è. Al di là di tutto venivamo da un periodo positivo e puntavamo sicuramente ai tre punti. Ma il calcio è imprevedibile, ci possono essere difficoltà che magari non ti aspetti. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che cerca di trarre sempre il positivo da ogni situazione e questo ci aiuta tantissimo ad affrontare il quotidiano». SITUAZIONE – «Il gruppo c’è sempre stato. Non abbiamo vissuto bene gli ultimi mesi per colpa nostra. Questo è un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Salvatore, portiere del, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Genoa ai microfoni del canale ufficiale granata: le sue parole Salvatore, portiere del, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Genoa ai microfoni del canale ufficiale granata. PRESTAZIONE – «Credo che oggi un po’ dic’è. Al di là di tutto venivamo da un periodo positivo e puntavamo sicuramente ai tre punti. Ma il calcio è imprevedibile, ci possonodifficoltà che magari non ti aspetti. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che cerca di trarre sempre il positivo da ogni situazione e questo ci aiuta tantissimo ad affrontare il quotidiano». SITUAZIONE – «Il gruppo c’è sempre stato. Non abbiamo vissuto bene gli ultimi mesi per colpa nostra. Questo è un ...

infoitsport : Torino-Genoa 0-0, Sirigu: “C’è frustrazione, è una fortuna avere Nicola” - Toro_News : ?? | POSTPARTITA #Sirigu commenta così il pareggio maturato nel pomeriggio contro il Genoa #TorinoGenoa… - infoitsport : Le pagelle di Torino-Genoa: Sirigu si riscatta, la difesa regge, Singo in calo - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Le pagelle di Torino-Genoa: Belotti e Zaza non pungono. Sirigu sicuro e fortunato - marinabeccuti : Le pagelle di Torino-Genoa: Belotti e Zaza non pungono. Sirigu sicuro e fortunato -