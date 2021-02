System Shock 2: Enhanced Edition sarà giocabile interamente in modalità VR (Di sabato 13 febbraio 2021) System Shock 2: Enhanced Edition riceverà una modalità VR completamente giocabile: questo è quanto rivelato dal team di Nightdive Studios in una dichiarazione esclusiva con i colleghi di IGN. Lo scorso gennaio, il CEO di Nightdive, Stephen Kick, aveva pubblicato un tweet nel quale giocava a System Shock 2 con un controller per la realtà virtuale: si trattava, a tutti gli effetti, di un indizio su quello a cui stava lavorando il suo team. "Durante il processo di reverse-engineering per le librerie mancanti di System Shock 2, abbiamo avuto l'occasione di giocare con l'idea di creare una versione VR standalone. Per questo, abbiamo assunto un esperto di VR per dare un'occhiata al codice e darci un'idea di quello che era ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021)2:riceverà unaVR completamente: questo è quanto rivelato dal team di Nightdive Studios in una dichiarazione esclusiva con i colleghi di IGN. Lo scorso gennaio, il CEO di Nightdive, Stephen Kick, aveva pubblicato un tweet nel quale giocava a2 con un controller per la realtà virtuale: si trattava, a tutti gli effetti, di un indizio su quello a cui stava lavorando il suo team. "Durante il processo di reverse-engineering per le librerie mancanti di2, abbiamo avuto l'occasione di giocare con l'idea di creare una versione VR standalone. Per questo, abbiamo assunto un esperto di VR per dare un'occhiata al codice e darci un'idea di quello che era ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #SystemShock2EnhancedEdition sarà giocabile interamente in modalità VR. - Eurogamer_it : #SystemShock2EnhancedEdition sarà giocabile interamente in modalità VR. - Laila1231320 : @___FaByAnA___ @RayEldiabloz La migliore non so mi piace molto anche dancing with myself e flash for fantasy e shoc… -