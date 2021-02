Precedenti Spezia-Milan: il bilancio tra le due squadre (Di sabato 13 febbraio 2021) Spezia-Milan, i Precedenti tra le due squadre in programma questa sera in Liguria: rossoneri avanti 2-0 Il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia (Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre), realizzando sempre tre gol. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il Milan ha registrato cinque successi nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti; non registra una striscia di vittorie più lunga contro queste avversarie da maggio 2012 (otto). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021), itra le duein programma questa sera in Liguria: rossoneri avanti 2-0 Ilha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo(Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre), realizzando sempre tre gol. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Ilha registrato cinque successi nelle ultime cinque sfide controneopromosse in Serie A, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti; non registra una striscia di vittorie più lunga contro queste avversarie da maggio 2012 (otto). Leggi su Calcionews24.com

