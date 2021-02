Prada Cup, Francesco Bruni dopo la prima regata: “Abbiamo cambiato il fiocco. Superato un momento difficile” (Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa ha nettamente sconfitto Ineos Team UK nella regata d’apertura delle Finali di Prada Cup 2021 e si è così portata in vantaggio per 1-0 nella serie, in attesa di affrontare sempre quest’oggi (nella notte italiana) gara-2 sul campo A del Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Gli uomini di Max Sirena sono stati praticamente perfetti sin dalla partenza, dove hanno subito preso un grande vantaggio nei confronti di Britannia per poi allungare progressivamente nel corso del match race in condizioni di vento medio-leggero. “La prima è andata. La prossima regata però sarà completamente diversa. C’è stato un momento di paura, sembrava ci stessimo fermando, ma poi la barca è ripartita bene. Abbiamo cambiato il fiocco. Questo forse però è troppo grande, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa ha nettamente sconfitto Ineos Team UK nellad’apertura delle Finali diCup 2021 e si è così portata in vantaggio per 1-0 nella serie, in attesa di affrontare sempre quest’oggi (nella notte italiana) gara-2 sul campo A del Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Gli uomini di Max Sirena sono stati praticamente perfetti sin dalla partenza, dove hanno subito preso un grande vantaggio nei confronti di Britannia per poi allungare progressivamente nel corso del match race in condizioni di vento medio-leggero. “Laè andata. La prossimaperò sarà completamente diversa. C’è stato undi paura, sembrava ci stessimo fermando, ma poi la barca è ripartita bene.il. Questo forse però è troppo grande, ...

