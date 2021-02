Perde il controllo della sua moto e fa incidente | motociclista 25enne portato via in elisoccorso

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un ragazzo di 25 anni, unciclista, è rimasto ferito in unstradale avvenuto alle 13 di sabato a Cernusco Sul Naviglio (Milano). Il giovane è stato trasferito in ospedale con l'...

Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - onlyfpf : ?? 'Amare significa proprio questo. Si perde il controllo del proprio cuore, si ha l'impressione di venire travolti… - NoiTv : Perde il controllo e si schianta contro un palo: illesa - messveneto : Auto perde il controllo e si schianta contro una moto: ricoverato in gravissime condizioni un giovane infermiere - ilfaroonline : Incidente sulla Sassicari: perde il controllo dell’auto e si ribalta -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

TrevisoToday

... a coprire in tuffo c'è Halfpenny, che però laall'indietro e sulla palla vagante si avventa ... E al riposo si va sul 17 - 8: la Scozia è in, ma non può considerarla chiusa.Zielinski 6,5 - Molto sacrificato nella posizione di mediano, corre tanto ma naturalmente... Politano 5,5 - Va a sbattere a più riprese su Danilo, che lo tiene sottoe non gli concede ...Elena Santarelli è stata ospite a Verissimo e ha raccontato quali sono le condizioni di salute di suo figlio, malato di tumore.Ferite gravissime quelle riportate dai due giovani, tanto che è stato necessario allertare l’eliambulanza. La strada è stata troppo spesso teatro di gravi incidenti ...