Omicidio Ilenia Fabbri: l'ex marito le aveva detto "Mando qualcuno a farti la festa" (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo testimoni, era stata questa una delle ultime frasi rivolte dall'ex marito Claudio Nanni ad Ilenia Fabbri. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, subito dopo la morte di Ilenia, una persona si è recata in commissariato a riferire alcuni particolari circa i rapporti intercorrenti tra Ilenia e Claudio. Una delle ultime volte che Claudio era uscito dallo studio del suo avvocato, aveva riferito che avrebbe mandato qualcuno a "farle la festa". Se siano o meno parole pronunciate in un impeto di rabbia, questo non ci è dato sapere. Certo, tra il pronunciare una frase simile ed il commissionare l'Omicidio della tua ex moglie, ce ne corre. Fatto sta che adesso Claudio Nanni è indagato per ...

