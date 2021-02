“Non andare via come una ladra”. Maria Teresa Ruta via dal GF Vip. Reazione choc e vipponi basiti (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” la finale è sempre più vicina. Dopo due prolungamenti, il reality show condotto da Alfonso Signorini si concluderà il 1 marzo e mentre Dayane e Pierpaolo si sono guadagnati il posto nell’ultima puntata, nella puntata andata in onda venerdì 12 febbraio un altro vippone ha dovuto abbandonare la casa e il nuovo televoto decreterà il terzo finalista tra Tommaso, Rosalinda e Zelletta. L’ultima tornata di Nomination ha visto una situazione particolarmente sbilanciata. Al Televoto è infatti finita una veterana inossidabile come Maria Teresa, che ha già affrontato altri 21 momenti uguali. Tommaso e Stefania hanno nominato a sorpresa l’amica Maria Teresa. “Siamo rimasti basiti da quello che ci ha raccontato su Baccini. E’ stata un’impressione di tutti”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” la finale è sempre più vicina. Dopo due prolungamenti, il reality show condotto da Alfonso Signorini si concluderà il 1 marzo e mentre Dayane e Pierpaolo si sono guadagnati il posto nell’ultima puntata, nella puntata andata in onda venerdì 12 febbraio un altro vippone ha dovuto abbandonare la casa e il nuovo televoto decreterà il terzo finalista tra Tommaso, Rosalinda e Zelletta. L’ultima tornata di Nomination ha visto una situazione particolarmente sbilanciata. Al Televoto è infatti finita una veterana inossidabile, che ha già affrontato altri 21 momenti uguali. Tommaso e Stefania hanno nominato a sorpresa l’amica. “Siamo rimastida quello che ci ha raccontato su Baccini. E’ stata un’impressione di tutti”, ha ...

