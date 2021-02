Nasce l’arbitro Pierluigi Collina – 13 febbraio 1960 – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) Il 13 febbraio 1960 Nasce Pierluigi Collina, uno degli arbitri più quotati dei suoi anni nonché attuale Presidente della Commissione Arbitri FIFA La storia del calcio è stata rappresenta anche da figure neutrali ma di grande impatto. Una di queste è certamente Pierluigi Collina, direttore di gara tra i più quotati e nominato dalla IFFHS miglior arbitro del mondo dal 1998 al 2005. Membro della Hall of fame del calcio italiano dal 2011, il Times l’ha inserito al 50° posto della classifica dei 50 arbitri più cattivi di tutti i tempi per via del suo temperamento deciso. Il grande carisma dimostrato negli anni della sua carriera gli ha però anche vantato numerosi riconoscimenti e il rispetto di tutto il mondo calcistico, portandolo a ricoprire ruoli di grande ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il 13, uno degli arbitri più quotati dei suoi anni nonché attuale Presidente della Commissione Arbitri FIFA La storia del calcio è stata rappresenta anche da figure neutrali ma di grande impatto. Una di queste è certamente, direttore di gara tra i più quotati e nominato dalla IFFHS miglior arbitro del mondo dal 1998 al 2005. Membro della Hall of fame del calcio italiano dal 2011, il Times l’ha inserito al 50° posto della classifica dei 50 arbitri più cattivi di tutti i tempi per via del suo temperamento deciso. Il grande carisma dimostrato negli anni della sua carriera gli ha però anche vantato numerosi riconoscimenti e il rispetto di tutto il mondo calcistico, portandolo a ricoprire ruoli di grande ...

