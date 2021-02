Migranti | 22 dispersi e un morto al largo di Lampedusa Open Arms | Salvate 110 persone

Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Ventidue #migranti africani risultano dispersi e uno è morto dopo il naufragio della loro imbarcazione nelle acque del #Medi… - rtl1025 : ?? Ventidue #migranti africani risultano dispersi e uno è morto dopo il naufragio della loro imbarcazione nelle acqu… - paolovarsi1 : Alarm Phone: venti migranti partiti verso la Sardegna dispersi in mare da cinque giorni: - UnioneSarda : #Sardegna - 'Venti migranti dispersi in mare tra l'Isola e l'Algeria' - UnioneSarda : 'Venti migranti dispersi tra #Algeria e Sardegna' -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti dispersi

Dopo un naufragio al largo di Lampedusa 22risultano, uno è morto, ha reso noto la Marina tunisina. Nel comunicato i militari tunisini spiegano di avere salvato 25 dei naufraghi africani durante i soccorsi avvenuti a un ...A Lampedusa, sulla punta sud orientale dell'isola si erge la Porta d'Europa, un monumento per onorare la memoria deimorti ein mare e per ricordare le avversità affrontate chi cerca un destino migliore in Europa. Ma più che ad una porta, le frontiere europee assomigliano sempre di più alle mura di ...Tunisi, 13 febbraio 2021 - Dopo un naufragio al largo di Lampedusa 22 migranti risultano dispersi, uno è morto, ha reso noto la Marina tunisina. Nel comunicato i militari tunisini spiegano di avere sa ...Nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo. Un barcone è affondato a largo di Lampedusa. Diversi i dispersi. La nota delle autorità ...