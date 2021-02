Meret: “Vittoria sofferta, di grande gruppo. Gattuso mi sta migliorando con i piedi” (Di sabato 13 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha commentato la Vittoria dei partenopei sulla Juventus. Queste le sue parole: “Il problemino? Ho sentito contrarsi il polpaccio, credo sia solo un crampo. Per la partita purtroppo Ospina s’è fatto male all’ultimo e sono dovuto andare in campo io. Sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta e speriamo che questo successo ci dia fiducia per il futuro”. Troppi punti persi: “Sì, sicuramente c’è rammarico. Oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito per la forza della Juventus, ma ciò che non è mancata è stata l’attenzione. Ci siamo aiutati per 95 minuti e questo fa la differenza. E’ una cosa che dev’esserci sempre per portare a casa i risultati e i punti”. Allenamento con i piedi: “David è molto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Napoli, Alex, ha commentato ladei partenopei sulla Juventus. Queste le sue parole: “Il problemino? Ho sentito contrarsi il polpaccio, credo sia solo un crampo. Per la partita purtroppo Ospina s’è fatto male all’ultimo e sono dovuto andare in campo io. Sono contentissimo e orgoglioso di questo, abbiamo dato unarisposta e speriamo che questo successo ci dia fiducia per il futuro”. Troppi punti persi: “Sì, sicuramente c’è rammarico. Oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito per la forza della Juventus, ma ciò che non è mancata è stata l’attenzione. Ci siamo aiutati per 95 minuti e questo fa la differenza. E’ una cosa che dev’esserci sempre per portare a casa i risultati e i punti”. Allenamento con i: “David è molto ...

