Manuela Arcuri e la verità : "Ménage à trois con Berlusconi?" (Di sabato 13 febbraio 2021) Manuela Arcuri è tornata a parlare del rapporto con l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista Peter Gomez nel talk show La Confessione, in onda sul NOVE venerdì 12 febbraio. L'attrice ha smentito le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009 ma uscite sui giornali nel settembre 2011, in cui Gianpi (Tarantini, ndr), l'imprenditore pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, cercava di combinare un incontro tra l'allora presidente del Consiglio, l'attrice e Francesca Lana. "È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena. Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un'amica", ha ...

