Lombardia: assessore Caparini, 'Regione tempestiva in pagamenti a fornitori' (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - “La Lombardia conferma la tempestività nei pagamenti delle imprese fornitrici saldate in media 18 giorni prima della scadenza delle fatture, i 60 giorni previsti per la Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la Gestione sanitaria accentrata i fornitori vengono pagati 39 giorni dall'emissione della fattura, per tutto il resto dei beni e servizi dopo 42 giorni”. Lo dichiara l'assessore al Bilancio e Finanze della Regione Lombardia, Davide Caparini. “Le difficoltà economiche che le imprese stanno affrontando - prosegue Caparini - ci impegnano ad abbassare ulteriormente i tempi di pagamento. Sappiamo quanto sia assurdo che venga chiesto ai privati di fungere da banca per lo Stato”. L'assessore ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 feb. (Adnkronos) - “Laconferma la tempestività neidelle imprese fornitrici saldate in media 18 giorni prima della scadenza delle fatture, i 60 giorni previsti per la Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la Gestione sanitaria accentrata ivengono pagati 39 giorni dall'emissione della fattura, per tutto il resto dei beni e servizi dopo 42 giorni”. Lo dichiara l'al Bilancio e Finanze della, Davide. “Le difficoltà economiche che le imprese stanno affrontando - prosegue- ci impegnano ad abbassare ulteriormente i tempi di pagamento. Sappiamo quanto sia assurdo che venga chiesto ai privati di fungere da banca per lo Stato”. L'...

Gardanotizie : Autonomia. Assessore Galli: a tre anni e mezzo dal referendum, ministro Gelmini faccia ripartire la trattativa con… - Antonel90677147 : RT @FrancaMassi: @magnificosnello @MarioScelzo1 Voleva un leghista? In Italia 90 mila morti di cui in Lombardia un terzo! Non oso immaginar… - politicaevalori : @etiamomnes @andreaarma @robersperanza @ProfLopalco Di quali errori parla? Ha l’idea avere a che fare con 19 region… - lorenteggio : #AUTONOMIA. ASSESSORE GALLI: A TRE ANNI E MEZZO DAL #REFERENDUM, MINISTRO #GELMINI FACCIA RIPARTIRE LA TRATTATIVA C… - corrieredicomo : -