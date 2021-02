LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos in DIRETTA | altre due regate | vento a 15 nodi

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAnalisi day-1– Previsioni meteo (14 febbraio) Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata di Finali dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Il Golfo di Hauraki sarà teatro quest’oggi del terzo e del quarto atto della serie traPirelli eTeam UK, impegnati in un confronto al meglio delle tredici(chi ne vince sette, passa il turno) con l’obiettivo di vincere le Challenger Series e raggiungere il defender Emirates Team New Zealand nel Match dell’America’s Cup 2021. La formazione italiana guidata a terra dallo skipper ...