James Gunn tranquillizza fan e amici: "Non sono morto" (Di sabato 13 febbraio 2021) James Gunn ha confermato di essere vivo dopo che la notizia della morte dell'omonimo scrittore di fantascienza di 97 anni era diventata virale. Attraverso il suo account Twitter, James Gunn ha ironizzato sulla sua presunta morte e ha tranquillizzato i fan. James E. Gunn è deceduto lo scorso dicembre ed era noto come autore di fantascienza, vincitore di un Hugo Award. Ad aver scatenato la curiosità dei fan è stato un articolo di Deadline pubblicato venerdì e focalizzato sulla morte di James E. Gunn.

