Italiano | ” E’ la vittoria più importante della mia carriera”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 febbraio 2021) il Milan ha in persa in casa dello Spezia allenato da Vincenzo, l’allenatore spezzino è entusiasta di questa. Non è dello stesso avviso Pioli che dovrà lavorare dopo la sconfitta subito contro lo Spezia. Spezia-Milan Intervista, allenatore Spezia Il gol arriva in tanti modi all’interno di questa squadra.“È un dato, significa che tutti vogliono essere decisivi e trascinare. Questaci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”. Come le è venuto in mente di schierare Agudelo prima punta?“Ha delle qualità da giocatore, perché ha forza, ...