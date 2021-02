Incendio a Parete (Caserta), un morto nella baraccopoli (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ di almeno un morto il bilancio di un Incendio divampato a Parete, in provincia di Caserta, in una baraccopoli abitata da extracomunitari. Caserta – Bilancio grave a Parete a seguito di un Incendio divampato in una baraccopoli abitata da extracomunitari. Caserta, Incendio a Parete: un morto I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, hanno recuperato il cadavere di un uomo ma non si esclude che vi possano essere altre persone coinvolte. Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. Per cause ancora da accertare si è originato un Incendio che ha ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ di almeno unil bilancio di undivampato a, in provincia di, in unaabitata da extracomunitari.– Bilancio grave aa seguito di undivampato in unaabitata da extracomunitari.: unI vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, hanno recuperato il cadavere di un uomo ma non si esclude che vi possano essere altre persone coinvolte. Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. Per cause ancora da accertare si è originato unche ha ...

