I tifosi della Juventus sono furiosi con Pirlo (Di sabato 13 febbraio 2021) La Juventus perde contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Andrea Pirlo nel mirino della critica. Contro un Napoli decimato dalle assenze, la Juventus di Andrea Agnelli si schianta contro la formazione di Gennaro Gattuso. Un rigore di Lorenzo Insigne, causato da un fallo in area di Giorgio Chiellini su Amir Rrahmani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) Laperde contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Andreanel mirinocritica. Contro un Napoli decimato dalle assenze, ladi Andrea Agnelli si schianta contro la formazione di Gennaro Gattuso. Un rigore di Lorenzo Insigne, causato da un fallo in area di Giorgio Chiellini su Amir Rrahmani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, 500 tifosi a #Formello per sostenere la squadra prima della partenza verso #Milano ?? @RicCaponetti - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Nicolò #Barella è il migliore italiano della 21^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni dei… - TuttoMercatoWeb : '#Conte figlio di putt**a!', I tifosi della #Juve accolgono così l'ex tecnico per #JuveInter - manuela_orazi : @romanismo85 Si, i giornalisti, e i tifosi della Roma, sj arrabbiano perché #Fonseca non gli spiega perché non fa g… - specialgizhe : Da sottolineare che stasera i tifosi della Juventus se la prendono con la squadra e non con arbitri e telecamere. -