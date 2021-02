I Santi di Domenica 14 Febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) I Santi DEL GIORNO, 14 Febbraioda www.Santiebeati.it Santi CIRILLO E METODIO Apostoli degli Slavi – FestaIX sec.Fratelli, nati a Salonicco nei primi decenni del IX secolo, ebbero stretti rapporti con la Chiesa di Costantinopoli e con l’imperatore bizantino. Dalla capitale orientale vennero inviati in diversi luoghi come evangelizzatori. Ma l’impresa più importante fu in Pannonia e Moravia, dove Cirillo lavorò a un nuovo alfabeto per le popolazioni locali e alle traduzioni dei testi sacri. Metodio fu ordinato vescovo a Roma e morì in Moravia nell’885, 16 anni dopo Cirillo, che, fattosi monaco, era …www.Santiebeati.it/dettaglio/22825 San CIRILLO Monaco, apostolo degli Slavi – FestaTessalonica (attuale Salonicco), Grecia, inizio sec. IX – Roma, 14 Febbraio 869Cirillo e Metodio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 14da www.ebeati.itCIRILLO E METODIO Apostoli degli Slavi – FestaIX sec.Fratelli, nati a Salonicco nei primi decenni del IX secolo, ebbero stretti rapporti con la Chiesa di Costantinopoli e con l’imperatore bizantino. Dalla capitale orientale vennero inviati in diversi luoghi come evangelizzatori. Ma l’impresa più importante fu in Pannonia e Moravia, dove Cirillo lavorò a un nuovo alfabeto per le popolazioni locali e alle traduzioni dei testi sacri. Metodio fu ordinato vescovo a Roma e morì in Moravia nell’885, 16 anni dopo Cirillo, che, fattosi monaco, era …www.ebeati.it/dettaglio/22825 San CIRILLO Monaco, apostolo degli Slavi – FestaTessalonica (attuale Salonicco), Grecia, inizio sec. IX – Roma, 14869Cirillo e Metodio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Diocesi: Grosseto, da domani torna "Ma che storia è?", il contest per i giovani

La seconda edizione partirà domani, domenica 14 febbraio, e andrà avanti per 8 puntate (nella prima ... in questa per protagonisti, in ogni puntata, saranno sante e santi, che saranno approfonditi dai ...

Almanacco domani e Classifica Oroscopo Paolo Fox domenica 14 Febbraio 2021: Meteo e San Valentino

...Domenica 14 febbraio 2021 è il 44° giorno dell'anno: mancano 321 giorni alla fine del 2021. In questa giornata la Chiesa cattolica celebra San Cirillo, San Metodio, San Aussenzio di Bitinia, Santi ...

Diocesi: Grosseto, da domani torna "Ma che storia è?", il contest per i giovani

La seconda edizione partirà domani, domenica 14 febbraio, e andrà avanti per 8 puntate (nella prima ... in questa per protagonisti, in ogni puntata, saranno sante e santi, che saranno approfonditi dai giovani.

Domenica 14 febbraio 2021 è il 44° giorno dell'anno: mancano 321 giorni alla fine del 2021. In questa giornata la Chiesa cattolica celebra San Cirillo, San Metodio, San Aussenzio di Bitinia.