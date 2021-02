Grande Fratello Vip 5, la casa si spacca in due: Tommaso Zorzi tenta di uscire, ma la porta è bloccata (Di sabato 13 febbraio 2021) Notte movimentata al Grande Fratello Vip 5: l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, infatti, avrebbe travolto negativamente tutti gli inquilini. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sia accaduto. L’eliminazione di Maria Teresa Ruta, una delle colonne del reality, ha sconvolto tutti dentro la casa. Di fatto, nessuno si aspettava che l’esito del televoto portasse alla sua eliminazione a favore, invece, di Samantha De Grenet. Da qui, durante il corso della puntata, sarebbe partita una prima illazione contro Tommaso Zorzi (e anche contro Stefania Orlando) da parte di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello come vero responsabile dell’uscita della Ruta. Le cose si sarebbero messe male, però, più tardi, nel giardino. Lo scontro, stando a quanto ... Leggi su trendit (Di sabato 13 febbraio 2021) Notte movimentata alVip 5: l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, infatti, avrebbe travolto negativamente tutti gli inquilini. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sia accaduto. L’eliminazione di Maria Teresa Ruta, una delle colonne del reality, ha sconvolto tutti dentro la. Di fatto, nessuno si aspettava che l’esito del televotosse alla sua eliminazione a favore, invece, di Samantha De Grenet. Da qui, durante il corso della puntata, sarebbe partita una prima illazione contro(e anche contro Stefania Orlando) da parte di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello come vero responsabile dell’uscita della Ruta. Le cose si sarebbero messe male, però, più tardi, nel giardino. Lo scontro, stando a quanto ...

