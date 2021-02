Governo Draghi: la lista completa di tutti i ministri e il giuramento (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ nato il Governo Draghi. Dopo giorni di consultazioni con le forze politiche e quelle sociali, l’ex presidente della Bce ha sciolto la riserva sul suo incarico, presentando la squadra dei ministri che lo affiancherà nella nuova avventura esecutiva post-Conte. Il giuramento del nuovo Governo al Quirinale si è svolto alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Dopo il giuramento del nuovo Governo nelle mani del Capo dello Stato, alle ore 13 si svolge a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia delle Campanella. Al termine, la prima riunione del Consiglio dei ministri. Un vero e proprio compromesso ha portato alla formazione del nuovo esecutivo, che al suo interno vede un mix perfetto di ministri tecnici, alternati ad altri squisitamente politici ... Leggi su leggioggi (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ nato il. Dopo giorni di consultazioni con le forze politiche e quelle sociali, l’ex presidente della Bce ha sciolto la riserva sul suo incarico, presentando la squadra deiche lo affiancherà nella nuova avventura esecutiva post-Conte. Ildel nuovoal Quirinale si è svolto alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Dopo ildel nuovonelle mani del Capo dello Stato, alle ore 13 si svolge a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia delle Campanella. Al termine, la prima riunione del Consiglio dei. Un vero e proprio compromesso ha portato alla formazione del nuovo esecutivo, che al suo interno vede un mix perfetto ditecnici, alternati ad altri squisitamente politici ...

