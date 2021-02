Governo Draghi: il giuramento e l’addio di Giuseppe Conte (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è svolto questa mattina il giuramento della nuova squadra di Governo, seguito dal passaggio della Campanella e dal saluto a Giuseppe Conte Si è ufficialmente concluso il Governo Conte. Oggi l’ultimo atto con la Cerimonia della Campanella e il giuramento della nuova squadra di Governo, capitanata da Mario Draghi. La giornata è stata scandita da alcuni momenti fondamentali: giuramento del nuovo Presidente del Consiglio e dei Ministri incaricati, passaggio di consegne tra Conte e Draghi con la cerimonia del passaggio della Campanella e il primo Consiglio dei Ministri. Molto toccante l’addio del presidente Conte. Il primo momento è quello più solenne e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è svolto questa mattina ildella nuova squadra di, seguito dal passaggio della Campanella e dal saluto aSi è ufficialmente concluso il. Oggi l’ultimo atto con la Cerimonia della Campanella e ildella nuova squadra di, capitanata da Mario. La giornata è stata scandita da alcuni momenti fondamentali:del nuovo Presidente del Consiglio e dei Ministri incaricati, passaggio di consegne tracon la cerimonia del passaggio della Campanella e il primo Consiglio dei Ministri. Molto toccantedel presidente. Il primo momento è quello più solenne e ...

